La Fête au Village Ecomusée d’Alsace, 4 août 2023, Ungersheim.

Tarif unique : 11€ ; Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

7 soirées d’été à l’Écomusée d’Alsace

Ecomusée d'Alsace Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est

03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels. Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour : • atelier cuisine, • tour en tracteur ou en calèche • Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie, • Manège, • Rencontre avec les villageois, • etc.

Au mois d’août, participez aux belles et festives soirées d’été de l’Écomusée d’Alsace. À la nuit tombée, le village s’illumine et s’anime de rires et de chansons : c’est une véritable fête foraine d’antan ! Orchestre, jeu de quille, dégustations, chamboule tout, pêche aux canards, manège, jongleurs, décors nocturnes, lumières… tout est rassemblé pour vivre un moment inoubliable en famille dans un cadre unique : l’Écomusée d’Alsace.

Dates & horaires :

Les 4 ; 5 ; 11 ; 12 ; 13 ; 18 & 19 août 2023 – De 18h à 23h

Contact :

Tél : 03 89 74 44 74

Mail : info@ecomusee.alsace

Billetterie : https://www.billetweb.fr/la-fete-au-village1

Site internet : https://www.ecomusee.alsace/fr/

Adresse : Écomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM



© Sébastien North