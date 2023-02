L’Écomusée d’Alsace fête Pâques Ecomusée d’Alsace, 8 avril 2023, Ungersheim.

Adulte (18 ans et plus) 16,50 € Enfant (4 -17 ans) 11 € Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Le musée célèbre le retour du printemps ! Les 9 et 10 avril, partez à la découverte de l'Écomusée d'Alsace et des traditions de Pâques.

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est

03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels. Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour : • atelier cuisine, • tour en tracteur ou en calèche • Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie, • Manège, • Rencontre avec les villageois, • etc.

Le musée célèbre le retour du printemps ! Les 9 et 10 avril, partez à la découverte de l’Écomusée d’Alsace et des traditions de Pâques. Flânez dans les ruelles, admirez les cigognes nichées sur les toits et participez aux animations prévues tout au long du week-end !

Au programme : des recettes traditionnelles de Pâques, la course aux œufs des conscrits, la découverte des animaux de la ferme, le marché artisanal, des balades en tracteur ou en barque, une exposition avicole, et bien sûr, la grande chasse aux œufs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00

2023-04-09T18:00:00+02:00

