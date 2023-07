Les Jeudis : Guinguette à l’Ecomusée de Cuzals, Kürdan Project Ecomusée Cuzals Sauliac-sur-Célé, 17 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

L’été en musique !

Une guinguette s’invite à l’écomusée de Cuzals pour profiter d’un moment convivial en musique.

Profitez d’une programmation musicale en début de soirée, qui fait la part belle aux musiques populaires du monde, et aux sonorités toutes faites pour danser ou chanter à l’unisson !.

2023-08-17 18:00:00 fin : 2023-08-17 21:00:00. 2.5 EUR.

Ecomusée Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Summer music!

A guinguette invites you to the Cuzals Ecomuseum for a convivial evening of music.

Enjoy a musical program at the start of the evening, featuring popular music from around the world, and sounds made for dancing and singing along!

¡Música de verano!

El Ecomuseo de Cuzals te invita a unirte a la diversión y a disfrutar de la música.

Disfruta de un programa musical al comienzo de la velada, con música popular de todo el mundo y sonidos para bailar y cantar

Der Sommer mit Musik!

Eine Guinguette lädt Sie in das Ecomusée de Cuzals ein, um einen geselligen Moment mit Musik zu genießen.

Genießen Sie ein musikalisches Programm am frühen Abend, das populäre Musik aus aller Welt und Klänge zum Tanzen und Mitsingen beinhaltet

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Figeac