Les journées de l’artisanat à l’Ecomusée de Cuzals, les cuisines quercynoises Ecomusée Cuzals Sauliac-sur-Célé, 8 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Les cuisines quercynoises : entre tradition et modernité, démonstration de savoir faire, confection de jarre à huile pour la conservation des aliments et atelier famille « La main à la pâte » avec le boulanger-médiateur de Cuzals..

2023-08-08 10:30:00 fin : 2023-08-08 18:30:00. EUR.

Ecomusée Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Quercy kitchens: between tradition and modernity, demonstration of know-how, making of oil jars to preserve food and family workshop « La main à la pâte » with the baker-mediator from Cuzals.

Las cocinas del Quercy: entre tradición y modernidad, demostración de saber hacer, fabricación de aceiteras para conservar los alimentos y taller familiar « La main à la pâte » con el panadero-mediador de Cuzals.

Die Küchen von Quercyn: zwischen Tradition und Moderne, Demonstration von Fachwissen, Herstellung von Ölkrügen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Familienworkshop « La main à la pâte » mit dem Bäcker-Vermittler aus Cuzals.

Mise à jour le 2023-06-28 par Département du Lot