Écomusée « La vie à la campagne au début du 20ème siècle » Écomusée Brecé Catégories d’Évènement: Brecé

Mayenne Écomusée « La vie à la campagne au début du 20ème siècle » Écomusée Brecé, 16 septembre 2023, Brecé. Écomusée « La vie à la campagne au début du 20ème siècle » 16 et 17 septembre Écomusée 3 € par personne à partir de 12 ans (gratuit pour les enfants) Riche collection d’habits et d’outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXème siècle. Écomusée 10 place de l’église, 53120 Brecé Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 45 89 http://www.brece.com Riche collection d’habits et outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXème s. Véhicule et pédestre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Commune de Brecé Détails Catégories d’Évènement: Brecé, Mayenne Autres Lieu Écomusée Adresse 10 place de l'église, 53120 Brecé Ville Brecé Departement Mayenne Age max 99 Lieu Ville Écomusée Brecé

Écomusée Brecé Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brece/