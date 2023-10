ATELIER BIEN-ÊTRE COSMÉTIQUE BIO ET SOPHROLOGIE Écommoy, 1 décembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Atelier cosmétique bio et Sophrologie le vendredi 1er décembre, de 9h à 13h, réalisé par Sylvie (Sophrologue) et Blandine (Cbon Cbio – Ateliers cosmétiques)..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 13:00:00. EUR.

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Organic cosmetics and Sophrology workshop on Friday, December 1, from 9am to 1pm, run by Sylvie (Sophrologist) and Blandine (Cbon Cbio – Cosmetics workshops).

Taller de cosmética ecológica y sofrología el viernes 1 de diciembre, de 9.00 a 13.00 h., a cargo de Sylvie (sofróloga) y Blandine (Cbon Cbio – Talleres de cosmética).

Biokosmetik- und Sophrologie-Workshop am Freitag, den 1. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, durchgeführt von Sylvie (Sophrologin) und Blandine (Cbon Cbio – Kosmetik-Workshops).

