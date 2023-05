VENEZ DÉCOUVRIR LES INSECTES – MICRO FOLIE ECOMMOY Place de la République, 13 mai 2023, Écommoy.

Venez découvrir les insectes avec la Micro Folie d’Ecommoy en partenariat avec Carnuta, la Maison de la Forêt, à Jupilles.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Place de la République Salle Richefeu

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Come and discover insects with the Micro Folie of Ecommoy in partnership with Carnuta, la Maison de la Forêt, in Jupilles

Venga a descubrir los insectos con la Micro Folie d’Ecommoy en colaboración con Carnuta, la Maison de la Forêt, en Jupilles

Entdecken Sie Insekten mit der Micro Folie d’Ecommoy in Partnerschaft mit Carnuta, dem Maison de la Forêt, in Jupilles

Mise à jour le 2023-04-19 par eSPRIT Pays de la Loire