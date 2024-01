CONCERT DE CORALINE PARMENTIER Salle des 4 Vents Écommoy, samedi 9 mars 2024.

Concert de Coraline Parmentier le Samedi 9 mars à 20h30, Salle Polyvalente des 4 Vents à Ecommoy.

Coraline Parmentier revient parmi nous. Nous avons eu le plaisir de l’écouter le 25 mars l’année dernière, dans un registre interculturel nous introduisant à la musique et à la poésie arabes de façon si généreuse, si humaniste.

Elle revient parmi nous avec un répertoire élaboré en l’honneur de femmes compositrices.

Au lendemain de la Journée Internationale de la Femme, c’est une belle démonstration que Coraline nous offre.

Entrée libre – Tout public

« Hommage à des femmes musiciennes connues et méconnues, issues du monde entier Europe, Amériques, Afrique, Asie… Le mot « musiciennes » est à prendre au sens artistique large il s’agit de compositrices, d’autrices-compositrices, mais également d’interprètes et de parolières, ayant exercé essentiellement pendant le 20e siècle. Néanmoins, il est également fait mention du 21e.

Ce programme est constitué de plusieurs genres musicaux, représentés différemment en fonction des régions de la planète classique, jazz, variété et de la pop, en passant par la musique traditionnelle africaine, méditerranéenne, orientale et latino.

En dehors des quelques partitions de musique classique, toutes les autres œuvres sont des transcriptions de la pianiste Coraline Parmentier.

Coraline nous plonge dans ce voyage allant des rives de l’Occident à celles de l’Orient. Le programme « Femmes du Monde » est la version intercontinentale de la série « Femmes de Légende » comprenant jusqu’alors des programmes thématiques spécifiques tels que le Moyen-Orient, la France, la Belgique et le Canada ».

Salle des 4 Vents Rue Alexandre Bellanger

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



