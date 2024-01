MATCH D’IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS POITIERS IMPRO rue Alexandre Bellanger Écommoy, samedi 17 février 2024.

MATCH D’IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS POITIERS IMPRO rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 22:30:00

Match d’improvisation Les Candiratons (Le Mans) VS Poitiers Impro

Envie de vous amuser et de passer une soirée placée sous le signe du rire de la bonne humeur ?

L’équipe des Candiratons (Le Mans) accueille l’équipe de Poitiers Impro pour un match d’improvisation.

Les 2 équipes rivaliseront d’énergie, de fantaisie et d’humour pour dérider vos zygomatiques en laissant libre cours à leur imagination pour créer des histoires sur des thèmes proposés par un arbitre souvent retors.

Une patinoire, un arbitre de hockey et ses assistants, 2 équipes prêtes à en découdre amicalement, un MC pour animer les débats et un groupe de musiciens pour ambiancer la soirée et le public qui vote pour son interprétation préférée.

Deux mi-temps de 45 minutes.

Entrée au chapeau.

.

rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente des 4 Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire candiratons@gmail.com



L’événement MATCH D’IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS POITIERS IMPRO Écommoy a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire