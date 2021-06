Écoménage : Atelier santé-environnement Astaffort, 18 août 2021-18 août 2021, Astaffort.

Écoménage : Atelier santé-environnement 2021-08-18 16:00:00 – 2021-08-18 18:00:00 Lieu dit Lauzero Chambres d'hôtes Le Petit Lauzero

Astaffort Lot-et-Garonne Astaffort

EUR 15 15 Les produits d’entretien et votre air intérieur font-ils bon ménage ?

Devant l’abondante offre commerciale de produits d’entretien, comment choisir ceux qui nous conviennent tout en protégeant notre santé et celle de la planète ?

Cet atelier pratique et convivial vous donnera plein d’astuces pour une maison écolo.

Vous apprendrez à repérer les substances toxiques et à choisir des alternatives plus saines pour vous et vos enfants, ces derniers étant particulièrement vulnérables aux polluants intérieurs.

Infos, alternatives & fabrication d’un nettoyant multi-usage à essayer chez vous !.

Vous repartirez avec votre propre fabrication et pleins d’alternatives et de recettes écolos !.

Un rafraîchissement vous sera offert pour clôturer ce moment en toute convivialité !

En partenariat avec l’association Au Fil des Séounes.

+33 5 53 67 13 33

Au fil des séounes

