Écolo’Sourds – Café-débat en LSF La REcyclerie, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Venez participer au café-débat en LSF organisé par Écolo’Sourds le 26 mai 2023 à 18h !

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

Inscriptions https://www.helloasso.com/…/evenements/cafesignes-debat…

Nous aborderons ensemble des sujets variés liés à l’environnement et nous pourrons partager nos points de vue, nos idées et expériences.

Que vous soyez membres de l’association ou simples curieux, vous êtes les bienvenus !

Cet évènement est ouvert au grand public.

Les inscriptions sont basés sur un prix libre (mettez le prix qui vous conviendra) et sont non remboursables.

Toujours partant.e.s ?

Inscrivez vous en cliquant sur le lien suivant

https://www.helloasso.com/…/evenements/cafesignes-debat…

Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à contact.ecolosourds@gmail.com

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Contact : https://fb.me/e/4cgPSXvrK https://www.helloasso.com/associations/ecolo-sourds/evenements/cafesignes-debat

Écolo’Sourds