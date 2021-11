Ecologie: une urgence? Maison des lycéens du lycée Jean Zay, 9 juin 2020, Orléans.

Ecologie: une urgence?

Maison des lycéens du lycée Jean Zay, le mardi 9 juin 2020 à 19:00

« Ecologie : une urgence ? » Débat avec Flore d’Ambrosio et Justine Davasse. Modératrice : Laurence Lacroix Dérèglement climatique ; biodiversité menacée ; pollution croissante et dégradation des écosystèmes. Notre planète est en danger … jusqu’à mettre en péril les conditions de vie des générations futures. Devons nous alors remettre en question nos modes de vie, notre rapport au monde, aux autres, notre économie basée sur la croissance, la production et la consommation ? Est-ce une catastrophe annoncée et inéluctable , face à laquelle nous serions impuissants ? Ou bien est-ce au contraire l’ opportunité de changer nos pratiques et représentations, de repartir sur des bases différentes ? Flore D’Ambrosio Boudet et Justine Davasse nous aideront à analyser les aspects théoriques et pratiques de ce nouveau défi : Comment penser l’urgence écologique et climatique ? Que faire face à cette urgence ? Sommes-nous encore maître de notre avenir ? Quel rôle pourrions nous vraiment jouer ? Justine Davasse est auteure, productrice de podcast, animatrice et conférencière en zéro déchet. Flore d’Ambrosio-Boudet est professeure agrégée en lycée et chercheure rattachée au laboratoire Sophiapol à l’Université de Paris Nanterre. Elle a soutenu en 2018 une thèse de philosophie intitulée « De l’espèce humaine. Affronter l’urgence écologique avec Robert Antelme et Hans Jonas » A l’issue de la conférence, l’association Philomania offrira un pot pour prolonger les échanges

Participation aux frais: 4 euros tarif normal, 2 euros étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, gratuit pour les lycéens et apprentis

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans Loiret



2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T20:30:00