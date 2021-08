Paris Salle de Conférences de la Halle pajol île de France, Paris Écologie/Pauvreté. du geste individuel au mouvement social? Salle de Conférences de la Halle pajol Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 16h

gratuit

Les Rencontres du Refus de la Misère abordent de façon pluridisciplinaire, avec des personnes qui elles-mêmes vivent la grande pauvreté, ainsi que des personnes qui s’engagent comme citoyens et/ou élus, autour de la question du “Pouvoir d’Agir”. Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart-Monde et le Collectif Refuser la Misère organisent 4 table-rondes sur la thématique du Pouvoir d’agir de septembre à octobre 2021. Le samedi 25 septembre 2021 à 14h se tiendra à la Halle Pajol la troisième rencontre sur le thème de l’Écologie et du Pouvoir d’agir des personnes vivant la grande pauvreté dans ce mouvement social. Animatrice : Lorrène Lavocat, journaliste Environnement Reporterre Invité.e.s : Mathilde Boissier, membre du département Ecologie et Grande pauvreté

Marion Navelet, militante Quart-Monde.

Les personnes vivant la grande pauvreté sont les plus touchées, mais les moins responsables du réchauffement climatique. Que ce soit par nécessité ou par choix, elles inventent de nouvelles façons de vivre, dévalorisées par notre société de consommation, mais qui peuvent soutenir la transition écologique : faire durer les objets, prêter et s'entraider, économiser l'énergie, etc. Partant de ce constat, l'objectif de cette rencontre sera d'essayer de comprendre comment dépasser le geste individuel pour faire de l'écologie un mouvement social qui profite à l'émancipation des personnes vivant la grande précarité, et comment celles-ci peuvent s'inclure dans la mobilisation.

