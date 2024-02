Écologie : on passe au vert Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 2 mars 2024.

Écologie : on passe au vert Les bibliothèques contribuent à l’éveil d’une conscience écocitoyenne et mettent les enjeux environnementaux en première ligne avec cette nouvelle édition du temps fort consacré à l’écologie. 2 mars 26 avril Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T06:00:00+01:00 – 2024-03-03T05:00:00+01:00

Fin : 2024-04-26T06:00:00+02:00 – 2024-04-27T05:00:00+02:00

Avec leurs missions sociale, éducative et culturelle, les bibliothèques endossent un rôle dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

À l’heure où la préoccupation environnementale s’invite dans tous les débats y compris au sein des bibliothèques qui questionnent leur écoresponsabilité, elles jouent leur rôle d’information et d’éco-alphabétisation.

Pendant 2 mois, le réseau toulousain s’est mis en marche pour construire une deuxième édition de son focus écologie, proposer une programmation à la fois pragmatique et prospective, mettre en lumière des initiatives concrètes et échanger sur celles qui restent à imaginer.

Le programme :

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/ecologie-on-passe-au-vert/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/journee-dinauguration-du-temps-fort-ecologie/ »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=%C3%A9co-acteurs »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=%C3%80%20la%20rencontre%20de%20voix%20engag%C3%A9es%C2%A0 »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=S%E2%80%99engager%20dans%20son%20quartier »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9%20au%20menu »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=J%E2%80%99%C3%A9change%20et%20j%E2%80%99apprends »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=Je%20m%E2%80%99engage%20en%20cuisine »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=De%20la%20graine%20%C3%A0%20l%E2%80%99assiette »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?s=Cr%C3%A9er%20autour%20et%20avec%20la%20nature »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/01/ecologie_charles-monnier.jpg »}]

Temps fort Tout public