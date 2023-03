Ecologie et mœurs des chauves-souris Chamole Catégories d’Évènement: Chamole

Jura

Ecologie et mœurs des chauves-souris, 3 juin 2023, Chamole . Ecologie et mœurs des chauves-souris Salle des fêtes Chamole Jura

2023-06-03 20:30:00 – 2023-06-03 22:15:00 Chamole

Jura EUR Conférence-animation sur les chauves-souris Après une présentation de l’écologie et des mœurs des chauves-souris sur forme de conférence d’une heure, une balade acoustique crépusculaire vous permettra d’écouter à l’aide de détecteurs ces petits mammifères volants. Dans le cadre de la fête de la Nature à Chamole Chamole

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamole, Jura Autres Lieu Chamole Adresse Salle des fêtes Chamole Jura Ville Chamole Departement Jura Lieu Ville Chamole

Chamole Chamole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamole /

Ecologie et mœurs des chauves-souris 2023-06-03 was last modified: by Ecologie et mœurs des chauves-souris Chamole 3 juin 2023 Chamole Jura Salle des fêtes Chamole Jura

Chamole Jura