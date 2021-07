Paris Le Musée en Herbe Paris Ecolo’Art Le Musée en Herbe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Musée en Herbe a créé une nouvelle mini-exposition, Ecolo’Art pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète à travers l’art urbain. Avec humour, créativité et savoir-faire, un médiateur du Musée en Herbe se déplacera dans différentes structures de l’Ile-de-France pour présenter le travail des street artistes dont le travail est lié à la sauvegarde de la planète. Un atelier d’art plastique complètera la découverte.

Les structures interessées peuvent nous contacter par mail : musee-en-herbe@orange.fr

