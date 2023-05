“Ecolo, mon cul ! » Comment déceler le greenwashing et reprendre la main sur ses choix de consommation Envie Le Labo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Tampon ou cup ? Sac en plastique ou sac en papier ? Livre ou liseuse ? Voiture thermique ou électrique ? Comment faire les bons choix de consommation sans se faire avoir par un marketing plein de greenwashing ? Participez à un temps d'échange convivial pour démêler le vrai du faux de 14 dilemmes écologiques du quotidien. Envie Le Labo vous propose une soirée d'échange avec l'ingénieur en éco-conception Pierre Rouvière (« Ecolo mon cul » sur Instagram) et l'écrivain Barnabé Crespin-Pommier, pour y voir plus clair dans nos actes d'achat, et toutes les hésitations que chacun peut vivre au quotidien. Lors de cette conférence pour pourrez partager vos interrogations ainsi que vos bonnes pratiques et découvrir l'ouvrage « Ecolo, mon cul ! 14 dilemmes quotidiens pour aller au-delà du bullshit écologique » qui décrypte nos objets du quotidien. Pierre Rouvière est ingénieur, consultant en écoconception et « greenwashing fighter ». Il accompagne les entreprises dans l'évolution et la réduction de leurs impacts environnementaux. En parallèle, il a lancé le compte Instagram @ecolo_mon_cul pour dénoncer les fausses affirmations écologiques proférées par les politiques ou les industriels. Barnabé Crespin-Pommier est écrivain. Diplômé d'un master de recherche-création littéraire, il fait partie des lauréats du Prix du Jeune Écrivain francophone 2022 et cherche à transmettre des imaginaires permettant de penser un futur viable.

