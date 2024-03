ECOLO BRICOLO Maison ARVEL Bully, dimanche 14 juillet 2024.

ECOLO BRICOLO dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 juillet – 4 août Maison ARVEL TARIF SEJOUR : 6 jours (dimanche au vendredi) : 480 €

8 jours (dimanche au dimanche) : 530€

Cotisation annuelle familiale : 12 € Cotisation mairie inscriptions collectives : 60.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T09:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-04T00:00:00+02:00 – 2024-08-04T17:58:00+02:00

les enfants fabriqueront des produits d’hygiène. Ils construiront des jouets à partir de matériaux de récupération, des objets « zéro déchets » et du papier recyclé.

Initiation au recycl’art (œuvres d’art à partir de nos emballages ).

Ils bénéficieront de l’intervention d’un prestataire nature : découverte de la faune et de la flore, balade en forêt, jeux d’orientation, land art et construction de cabane.

En fonction de la météo, city stade (basket, foot), tennis, tennis de table… Et des jeux d’eau et baignade dans la piscine du centre.

Chaque soir, une veillée viendra clore la journée.

Maison ARVEL 42260 BULLY Bully 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

