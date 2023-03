Joute intergénérationnelle – Exploratio Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Joute intergénérationnelle – Exploratio Ecollectif Briand de Courbevoie, 23 mars 2023, Courbevoie. Joute intergénérationnelle – Exploratio Jeudi 23 mars, 15h00, 17h30 Ecollectif Briand de Courbevoie Accès libre dans la limite des places disponibles Rejoignez la communauté d’Elocus, un spationaute en mission dans la galaxie des tesseracts pour retrouver la richesse et la diversité perdues de la langue française !

À travers le jeu mobile « Exploratio », testez vos connaissances des mots et expressions issues du Dictionnaire des francophones. Découvrez les secrets de la langue française en résolvant des énigmes et en surmontant de nombreux défis !

Jeudi 23 mars 2023 – Ecollectif Briand

> Joute intergénérationnelle entre collégiens, seniors & résidents de l’Union Belge de 15h à 17h

> Présentation du jeu et session tout public à partir de 17h30 Ecollectif Briand de Courbevoie 1 bd Aristide Briand Courbevoie 92400 Cœur de Ville Hauts-de-Seine Ile-de-France 01 71 05 79 25 http://www.ville-courbevoie.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T15:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:00:00+01:00

2023-03-23T17:30:00+01:00 – 2023-03-23T19:00:00+01:00 ©Gameloft

Détails Catégories d’Évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Ecollectif Briand de Courbevoie Adresse 1 bd Aristide Briand Ville Courbevoie Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie

Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbevoie/

Joute intergénérationnelle – Exploratio Ecollectif Briand de Courbevoie 2023-03-23 was last modified: by Joute intergénérationnelle – Exploratio Ecollectif Briand de Courbevoie Ecollectif Briand de Courbevoie 23 mars 2023 Courbevoie Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie

Courbevoie Hauts-de-Seine