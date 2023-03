La Faute à Voltaire Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

La Faute à Voltaire Ecollectif Briand de Courbevoie, 22 mars 2023, Courbevoie. La Faute à Voltaire Mercredi 22 mars, 17h00 Ecollectif Briand de Courbevoie Accès libre Participez au jeu « La faute à Voltaire ». Un texte et 45 minutes pour découvrir les fautes qui s’y sont glissées ! Par un système de vote, donnez anonymement votre avis et testez vos connaissances ! Une expérience ludique, collective et en direct !

Un jeu du Projet Voltaire, avec animation et explication des règles par Julien Soulié. Smartphone indispensable.

Mercredi 22 mars 2023, à 17h – Ecollectif Briand, accès libre Ecollectif Briand de Courbevoie 1 bd Aristide Briand Courbevoie 92400 Cœur de Ville Hauts-de-Seine Ile-de-France 01 71 05 79 25 http://www.ville-courbevoie.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00 ©FondationVoltaire

Détails Catégories d’Évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Ecollectif Briand de Courbevoie Adresse 1 bd Aristide Briand Ville Courbevoie Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie

Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbevoie/

La Faute à Voltaire Ecollectif Briand de Courbevoie 2023-03-22 was last modified: by La Faute à Voltaire Ecollectif Briand de Courbevoie Ecollectif Briand de Courbevoie 22 mars 2023 Courbevoie Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie

Courbevoie Hauts-de-Seine