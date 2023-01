Joute intergénérationnelle Exploratio Ecollectif Briand de Courbevoie Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Joute intergénérationnelle Exploratio Lundi 20 mars, 15h00 Ecollectif Briand de Courbevoie Dis-moi Dix mots Ecollectif Briand de Courbevoie 1 boulevard Aristide Briand Courbevoie Quartier Cœur de Ville Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France Grand concours intergénérationnel et multi-joueurs « Exploratio » à Courbevoie « e-collectif » environ 100 personnes

2023-03-20T15:00:00+01:00

2023-03-20T18:00:00+01:00 Ministère de la Culture

