En ligne, le jeudi 25 mars à 18:00

Synonyme souvent d’emploi, de vie culturelle et sociale, comment la ville peut-elle encore être attractive.

Et si la solution résidait dans notre façon de l’habiter ? Tout en s’adaptant aux enjeux de la transition écologique.

Comment s’organisent déjà les habitants de la métropole pour réinventer leurs modes de logement ? Vivre en collectif, faire de la place à la nature, habitats légers… quelles sont les solutions qui existent et qu’il reste à imaginer ? Et d’un point de vue légal et politique, comment accompagner ce mouvement ? **En ligne, sur notre page Youtube :**

[**[youtu.be/9FLC865mdrE](youtu.be/9FLC865mdrE)**](youtu.be/9FLC865mdrE)

Gratuit, sans inscription

Depuis la crise COVID, bon nombre d’urbains fuient vers la campagne, en quête de nature, de quiétude et/ou d’autonomie. Doit-on pour autant bouder la trépidante vie citadine ? En ligne Bordeaux Bordeaux

2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T20:00:00

