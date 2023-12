Grand jeu : Enquête au potager Ecolieu Padus Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Plouarzel Grand jeu : Enquête au potager Ecolieu Padus Plouarzel, 27 janvier 2024, Plouarzel. Plouarzel Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 16:30:00 . Le potager de Padus vous ouvre ses portes pour un grand jeu de piste. Entre les plantes et les petits habitants, il vous faudra résoudre toutes les énigmes pour aider notre jardinier. .

Ecolieu Padus

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-13 par OT IROISE BRETAGNE Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouarzel Autres Code postal 29810 Lieu Ecolieu Padus Adresse Ecolieu Padus Ville Plouarzel Departement Finistère Lieu Ville Ecolieu Padus Plouarzel Latitude 48.433925 Longitude -4.73087 latitude longitude 48.433925;-4.73087

Ecolieu Padus Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel/