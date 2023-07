Initiation à la permaculture sur l’écolieu Ecolieu Cablanc Saussignac, 21 août 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

Designer et formatrice, Maud vous fera découvrir les grands principes de la permaculture telle qu’elle a été travaillé sur l’écolieu (gestion de la ressource en eau, création d’une lasagne au potager, soins et valeur des animaux du lieu…), pour vous inspirer et vous amener à concevoir votre propre réflexion dans votre projet et produire un environnement harmonieux, résilient, productif et durable.

De nombreux ateliers expérimentaux ponctueront cette journée

9 h 30 – 12 h 30 : La place de l’arbre et des animaux, ainsi que la gestion de l’eau dans un écolieu

14 h – 17 h : Le potager au naturel, et la méthode de Design

(ramenez votre pique-nique! Produits fermiers en vente sur place)

55€/journée, adhésion à l’association de l’écolieu comprise.

Inscription préalable obligatoire par mail : cablanc@orange.fr ou par SMS au 06.03.76.99.33 Merci

Crédits photo: ©écolieu Cablanc.

Ecolieu Cablanc

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Designer and trainer, Maud will introduce you to the main principles of permaculture as they have been worked on at the ecolieu (water resource management, creation of a lasagne in the vegetable garden, care and value of local animals, etc.), to inspire you and lead you to design your own reflection in your project and produce a harmonious, resilient, productive and sustainable environment.

Numerous experimental workshops will punctuate this day

9:30 a.m. to 12:30 p.m.: The place of trees and animals, and water management in an eco-environment

14 h ? 5 p.m.: The natural vegetable garden, and the Design method

(Bring your own picnic! Farm produce for sale on site)

55/day, ecolieu association membership included.

Prior registration required by e-mail: cablanc@orange.fr or by SMS to 06.03.76.99.33 Thank you

Photo credits: ©écolieu Cablanc

Maud, diseñadora y formadora, le guiará por los grandes principios de la permacultura tal y como se practica en el ecolieu (gestión de los recursos hídricos, creación de una lasaña en el huerto, cuidado y valorización de los animales del lugar, etc.), para inspirarle y hacerle reflexionar sobre su propio proyecto y producir un entorno armonioso, resistente, productivo y sostenible.

La jornada se completará con una serie de talleres experimentales

9.30 h a 12.30 h: El lugar de los árboles y los animales, y la gestión del agua en un entorno ecológico

14 h ? 17 h: El huerto natural y el método Design

(¡Traiga su propio picnic! Productos agrícolas a la venta in situ)

55 euros/día, incluida la afiliación a la asociación ecolieu.

Inscripción previa por correo electrónico: cablanc@orange.fr o por SMS al 06.03.76.99.33 Gracias

Fotos: ©écolieu Cablanc

Maud, Designerin und Ausbilderin, wird Ihnen die großen Prinzipien der Permakultur, wie sie auf dem Ecolieu praktiziert werden, näher bringen (Wassermanagement, Erstellung einer Lasagne im Gemüsegarten, Pflege und Wert der Tiere des Ortes…), um Sie zu inspirieren und Sie dazu zu bringen, Ihre eigenen Überlegungen in Ihr Projekt einzubringen und eine harmonische, widerstandsfähige, produktive und nachhaltige Umwelt zu schaffen.

Zahlreiche experimentelle Workshops werden den Tag begleiten

9.30 bis 12.30 Uhr: Der Platz von Bäumen und Tieren sowie das Wassermanagement in einer Öko-Umwelt

14 h ? 17:00 Uhr: Der natürliche Gemüsegarten und die Design-Methode

(Bitte bringen Sie Ihr Picknick mit, Bauernprodukte werden vor Ort verkauft)

55?/Tag, inklusive Mitgliedschaft im Verein des Ökosystems.

Voranmeldung erforderlich per E-Mail: cablanc@orange.fr oder per SMS an 06.03.76.99.33 Danke

Bildnachweis: © écolieu Cablanc

