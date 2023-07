Découverte de l’écoconstruction et des low tech sur l’écolieu Ecolieu Cablanc Saussignac, 20 juillet 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

10 h – 12 h : exploration de l’éco-construction et des low tech

Charpentier éco-constructeur, Sébastien a restauré et construit de ses mains la plupart des bâtiments à Cablanc. Vous découvrirez pendant l’atelier les principaux matériaux écologiques, leur mise en œuvre et leurs qualités. Vous découvrirez aussi le pouvoir des low tech, ces technologies utiles, durables et économiques visant la sobriété énergétique et matérielle.

30€/matinée, adhésion à l’association de l’écolieu comprise.

Inscription préalable obligatoire par mail : cablanc@orange.fr ou par SMS au 06.03.76.99.33 Merci

Crédits photo: ©écolieu Cablanc.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Ecolieu Cablanc

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



10 h ? 12 pm: exploring eco-construction and low tech

As an eco-builder, Sébastien has restored and built most of the buildings at Cablanc with his own hands. During the workshop, you’ll learn about the main eco-friendly materials, how to use them and their qualities. You’ll also discover the power of low-tech – useful, sustainable and economical technologies aimed at energy and material savings.

30/matinee, ecolieu association membership included.

Prior registration required by e-mail: cablanc@orange.fr or by SMS to 06.03.76.99.33 Thank you

Photo credits: ©écolieu Cablanc

10 h ? 12 h: explorar la ecoconstrucción y la baja tecnología

Sébastien es un carpintero de construcción ecológica que ha restaurado y construido él mismo la mayoría de los edificios de Cablanc. Durante el taller, conocerá los principales materiales ecológicos, cómo se utilizan y sus cualidades. También descubrirá el poder de la baja tecnología: tecnologías útiles, sostenibles y económicas que tienen como objetivo ahorrar energía y materiales.

30 euros/matrícula, incluida la afiliación a la asociación ecolieu.

Inscripción previa por correo electrónico: cablanc@orange.fr o por SMS al 06.03.76.99.33 Gracias

Fotos: ©écolieu Cablanc

10 h ? 12 Uhr: Erkundung von Öko-Bau und Low-Tech

Als ökologisch denkender Zimmermann hat Sébastien die meisten Gebäude in Cablanc mit seinen Händen restauriert und gebaut. Während des Workshops lernen Sie die wichtigsten ökologischen Materialien, ihre Verarbeitung und ihre Qualitäten kennen. Außerdem lernen Sie die Kraft von Low-Tech kennen, nützlichen, nachhaltigen und kostengünstigen Technologien, die auf Energie- und Materialsparsamkeit abzielen.

30?/Matinée, Mitgliedschaft im Verein des Ecolieu inbegriffen.

Vorherige Anmeldung erforderlich per E-Mail: cablanc@orange.fr oder per SMS an 06.03.76.99.33 Danke

Bildnachweis: © écolieu Cablanc

Mise à jour le 2023-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides