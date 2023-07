Ressourcement Corps & Esprit Ecolieu Cablanc Saussignac, 18 juillet 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

8h -9h Atelier Yoga : Florence vous propose des cours de Hatha Yoga.

10h -12 h Atelier Méditation en pleine conscience, ressourcement Corps & Esprit

15h – 16h Atelier Reflexologie avec Agnès Fournier

19 h – 20 h : Voyage sonore avec Matt Evans, sonothérapeute. Atelier Bols chantants & méditation sonore.

20€/Atelier, adhésion à l’association de l’écolieu comprise.

Inscription préalable obligatoire par mail : cablanc@orange.fr ou par SMS au 06.03.76.99.33 Merci

Crédits photo: ©écolieu Cablanc.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 19:00:00. EUR.

Ecolieu Cablanc

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



8h -9h Yoga workshop: Florence offers Hatha Yoga classes.

10am -12pm Mindfulness meditation workshop, body & mind rejuvenation

3 – 4 pm Reflexology workshop with Agnès Fournier

7 p.m. – 8 p.m. Sound journey with Matt Evans, sound therapist. Singing bowls & sound meditation workshop.

20/workshop, ecolieu association membership included.

Prior registration required by e-mail: cablanc@orange.fr or by SMS to 06.03.76.99.33 Thank you

Photo credits: ©écolieu Cablanc

8.00 h – 9.00 h Taller de yoga: Florence ofrece clases de Hatha Yoga.

10h-12h Taller de meditación Mindfulness, rejuvenecimiento del cuerpo y de la mente

15.00 h – 16.00 h Taller de reflexología con Agnès Fournier

19 – 20 h: Viaje sonoro con Matt Evans, terapeuta sonoro. Taller de cuencos tibetanos y meditación sonora.

20 $/taller, membresía de la asociación ecolieu incluida.

Inscripción previa por correo electrónico: cablanc@orange.fr o por SMS al 06.03.76.99.33 Gracias

Fotos: ©écolieu Cablanc

8.00 – 9.00 Uhr Yoga-Workshop: Florence bietet Hatha-Yoga-Kurse an.

10h -12h Workshop Achtsame Meditation, Körper & Geist auftanken

15h – 16h Workshop Reflexologie mit Agnès Fournier

19 – 20 Uhr Klangreise mit dem Klangtherapeuten Matt Evans. Workshop Klangschalen & Klangmeditation.

20?/Workshop, Mitgliedschaft in der Association de l’écolieu inbegriffen.

Vorherige Anmeldung erforderlich per E-Mail: cablanc@orange.fr oder per SMS an 06.03.76.99.33 Danke

Bildnachweis: © écolieu Cablanc

Mise à jour le 2023-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides