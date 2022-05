Ecolieu Cablanc: découverte des plantes sauvages et médicinales

Ecolieu Cablanc: découverte des plantes sauvages et médicinales, 4 juin 2022, . Ecolieu Cablanc: découverte des plantes sauvages et médicinales

2022-06-04 – 2022-06-04 Découverte des plantes sauvages et médicinales.

Avec Marie, ethnobotaniste passionnante et passionnée.

Prix pour l’intervenante : 10€

(+ 5€ d’adhésion à l’association de l’écolieu de Cablanc )

Minimum 8 pers, max 15 pers. Découverte des plantes sauvages et médicinales.

Avec Marie, ethnobotaniste passionnante et passionnée.

Prix pour l’intervenante : 10€

(+ 5€ d’adhésion à l’association de l’écolieu de Cablanc )

Minimum 8 pers, max 15 pers. Découverte des plantes sauvages et médicinales.

Avec Marie, ethnobotaniste passionnante et passionnée.

Prix pour l’intervenante : 10€

(+ 5€ d’adhésion à l’association de l’écolieu de Cablanc )

Minimum 8 pers, max 15 pers. Pixabay dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville