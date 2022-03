Ecolieu Cablanc: atelier Yoga et élixirs floraux Saussignac, 11 juin 2022, Saussignac.

Ecolieu Cablanc: atelier Yoga et élixirs floraux Saussignac

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 17:30:00

Saussignac Dordogne Saussignac

490 490 EUR LES ATELIERS YOGA & PLANTES :

Anaïs, professeur de hatha yoga, et Marie, ethnobotaniste, vous invitent à venir vous ressourcer dans les espaces naturels magiques de Cablanc, pour pratiquer le yoga et vous initier aux bienfaits des plantes sauvages. Venez partager avec nous une véritable pause équilibre, bien-être et santé.

Yoga et élixirs floraux: vers l’équilibre émotionnel

+33 6 03 76 99 33

Saussignac

dernière mise à jour : 2022-02-23 par