Visite des jardins permaculturels de l’association VERS l’EPI Ecolieu à Davezac association VERS L’EPI, 3 juin 2023, Tieste-Uragnoux.

Visite des jardins permaculturels de l’association VERS l’EPI 3 et 4 juin Ecolieu à Davezac association VERS L’EPI Adulte 5€, gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap

Pendant la visite conférencée, découvrez et appréciez le bruissement des pollinisateurs, le croassement des grenouilles, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, … tout simplement savourez le temps d’immersion dans le calme de la Nature!

Ecolieu à Davezac association VERS L’EPI 32160 Tieste Uragnoux Tieste-Uragnoux 32160 Occitanie 0671198805 http://www.verslepi.fr Eco-lieu offrant des jardins potagers et familiaux en permaculture (vergers, vivaces, apiculture douce, …). Nadine et Antoine aborde la démarche permaculturelle au sens le plus large : optimisation des ressources en eau et solaires, cultures sur sol, associations végétales et auxiliaires de cultures à 7 km de Plaisance, à 13km de Marciac, à 13 km de Monbourguet, Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite, animaux non admis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:15:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:15:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

©Association Vers l’Epi