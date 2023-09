Inauguration des écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Inauguration des écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Bassens, 22 septembre 2023, Bassens. Inauguration des écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Vendredi 22 septembre, 17h00 Écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin Entrée gratuite. Après trois ans de travaux et une belle rentrée 2023 pour les élèves et le personnel, les écoles Rosa Bonheur et Frédéric Chopin vont être inaugurées !

Les enfants et leurs familles sont donc conviés à cette inauguration, qui aura lieu ce vendredi 22 septembre, dès 17h.

Activités sous le préau, goûter et DJ sont au programme.

Nous espérons vous voir nombreux ! Renseignements : 05 57 80 81 57

