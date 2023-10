SEMAINE SPÉCIALE INCLUSION Écoles maternelles et élémentaires béglaises Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde SEMAINE SPÉCIALE INCLUSION Écoles maternelles et élémentaires béglaises Bègles, 13 novembre 2023, Bègles. SEMAINE SPÉCIALE INCLUSION 13 – 17 novembre Écoles maternelles et élémentaires béglaises Divers ateliers de partage et de sensibilisation. Au programme, initiation à la langue des signes, découverte d’un espace sensoriel, parcours de motricité les yeux bandés, signalisation pictogramme, activités handisport, quizz sur le handicap et Spectacle « Les inclassables » pour les accueils de loisirs maternels.

Organisé par la direction déléguée à la continuité éducative de la mairie de Bègles, en partenariat avec l’association Les mains pour le dire, l’association Aliénor, Ludosens, CAB Omnisport, ASPOM Handball, Dojo Béglais et l’Amicale Laïque. Écoles maternelles et élémentaires béglaises Bègles (33130) Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

