Vente de chocolats Ecoles La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’Évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Vente de chocolats Ecoles, 7 avril 2023, La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar. Vente de chocolats 25, Rue Pauline de Simiane Ecoles La Garde-Adhémar Drome Ecoles 25, Rue Pauline de Simiane

2023-04-07 16:30:00 16:30:00 – 2023-04-07 18:00:00 18:00:00

Ecoles 25, Rue Pauline de Simiane

La Garde-Adhémar

Drome La Garde-Adhémar . Vente de chocolats du Sou des Ecoliers de La Garde Adhémar. Créations chocolatées de Pâques à offrir, à partager, à cacher dans le jardin… En partenariat avec Angèle Arnoux, notre pâtissière Lagardienne. lesoudesecoliers@gmail.com Ecoles 25, Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse La Garde-Adhémar Drome Ecoles 25, Rue Pauline de Simiane Ville La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Departement Drome Tarif Lieu Ville Ecoles 25, Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la garde-adhemar la garde-adhemar/

Vente de chocolats Ecoles 2023-04-07 was last modified: by Vente de chocolats Ecoles La Garde-Adhémar 7 avril 2023 25 Drôme Ecoles La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Rue Pauline de Simiane Ecoles La Garde-Adhémar Drome

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drome