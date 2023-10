LUTTONS CONTRE LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION Écoles élémentaires François Villon et Rosa Bonheur Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde LUTTONS CONTRE LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION Écoles élémentaires François Villon et Rosa Bonheur Bassens, 22 novembre 2023, Bassens. LUTTONS CONTRE LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION Mercredi 22 novembre, 14h00 Écoles élémentaires François Villon et Rosa Bonheur Animations périscolaires proposées aux enfants fréquentant les accueils de loisirs Ateliers ludiques et participatifs sur les thématiques du racisme, des préjugés et de l’éducation à la citoyenneté internationale, animés par l’association « Cool’eurs du monde » : débat, mises en situation et jeux interactifs.

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec l’association « Cool’eurs du monde ». Écoles élémentaires François Villon et Rosa Bonheur 23 rue Paul Bert, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Écoles élémentaires François Villon et Rosa Bonheur Adresse 23 rue Paul Bert, 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Age min 8 Age max 10

