KOPFKINO: Ma vie lente Écoles Cinéma Club, 29 mars 2023, Paris.

KOPFKINO: Ma vie lente Mercredi 29 mars, 20h30 Écoles Cinéma Club

Entrée 9 €, tarif réduit 7,5 €, 6 €, 5 €

Un film d’Angela Schanelec, Allemagne, 1987, 95min.

Écoles Cinéma Club 23 rue des écoles, Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

LE FILM

Sophie, Valérie et leurs proches sont tous confrontés au départ, au mouvement, au voyage : pendant tout un été, des amis parlent de la vie qu’ils rêvent et dansent pour oublier leurs chagrins. Une ronde très libre faite d’ellipses et de rencontres autour des questions de l’identité, l’altérité et du manque.

La projection sera suivie d’un échange avec Emma Zimmermann autour du rapport qu’entretiennent l’image, le langage et la langue allemande dans les films d’Angela Schanelec. Elle s’est consacrée à l’étude de l’oeuvre de la cinéaste allemande dans le cadre du département Cinéma et audiovisuel de l’Université Sorbonne Nouvelle.

LE CINÉ-CLUB KOPFKINO

Cette deuxième édition de KOPFKINO (littéralement ‘Cinéma dans la tête’) vous emmènera pour un voyage au pays de l’imaginaire. La nouvelle sélection des films vous permettra non seulement de redécouvrir les classiques du cinéma allemand, mais aussi de voir des oeuvres inédites ou très peu montrées en France. Fidèle à son concept premier, chaque projection de KOPFKINO est suivie d’un échange avec un·e invité·e afin de disséquer le film sous un angle particulier. Jusqu’à l’été, nous vous proposons donc un parcours cinématographique qui traverse la philosophie, la psychologie et la littérature.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:30:00+02:00

2023-03-29T22:30:00+02:00

© Mikhail Baranovskiy