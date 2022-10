Kopfkino, le nouveau ciné-club du Goethe-Institut Écoles Cinéma Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez assister à la projection du film allemand ICH ICH ICH dans le cadre du nouveau ciné-club du Goethe-Institut au cinéma Les Écoles. Écoles Cinéma Club 23 rue des écoles, Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France LE FILM « ICH ICH ICH » Marie se retire à la campagne pour réfléchir à sa relation amoureuse. Mais au lieu de trouver le calme, elle est assaillie par ses pensées, incarnées, rendues visibles pour le spectateur à travers la mise-en-scène. Tous lui parlent sans cesse. Aussi, une maison, un paysage deviennent la scène de son monde intérieur, peuplé d’idées. Ce premier long métrage de Zora Rux raconte dans des tableaux poétiques une histoire surréaliste sur la recherche du vrai soi.

La projection sera suivie d’un entretien avec la réalisatrice Zora Rux. LE CINÉ-CLUB KOPFKINO Le mot allemand ‘Kopfkino’ signifie littéralement ‘Cinéma dans la tête’. Kopfkino, ou lorsque vos pensées se détachent des lignes d’un livre ou des images d’un film et s’envolent soudainement ailleurs. Dans ce moment suspendu, dans cet espace entre les images qui défilent et vous-même, réside tout un monde. « Mécomprendre l’auteur est peut-être la meilleure manière de se comprendre soi-même » écrivait l’auteur André Aciman. Voilà l’expérience à laquelle nous aimerions vous convier dans le cadre de ce nouveau ciné-club du Goethe-Institut, mêlant le cinéma allemand à la philosophie, la psychologie, l’art et bien plus encore, mais surtout à une réflexion personnelle, la vôtre. ICH ICH ICH de Zora Rux, Allemagne 2021, 85 min., v.o.s.t.fr.

