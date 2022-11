Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Bordeaux ! Ecole WebForce3 Bordeaux Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Bordeaux ! Ecole WebForce3 Bordeaux, 25 novembre 2022, Mérignac. Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Bordeaux ! Vendredi 25 novembre, 09h00, 14h00 Ecole WebForce3 Bordeaux

Temps d’échange entre nos apprenant.e.s et le public sur des sujets du web éthique Ecole WebForce3 Bordeaux 8 rue Pierre Georges Latécoère 33700-Mérignac Beaudésert Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous dans notre école de Bordeaux de 9h à 12h ou de 14h à 16h le vendredi 25 novembre ! Au programme ? Une présentation de notre école, des enjeux et du contexte et atelier de codesign avec création de contenu

Lieu Ecole WebForce3 Bordeaux Adresse 8 rue Pierre Georges Latécoère 33700-Mérignac Beaudésert Ville Mérignac

Ecole WebForce3 Bordeaux Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

