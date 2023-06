Protégeons les océans ! Recyclons nos papiers ! Ecole Vanoverschelde Sequedin, 12 juin 2023, Sequedin.

Protégeons les océans ! Recyclons nos papiers ! 12 – 16 juin Ecole Vanoverschelde Entrée libre

Vous pouvez déposer tous vos papiers (vieux livres, publicités, journaux…) :

à l’école Vanoverschelde

du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023

⏰entre 8h20 et 8h45 / entre 11h30 et 13h30 / entre 16h30 et 16h45

Aidez les ! Chaque feuille compte

Ecole Vanoverschelde Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T08:00:00+02:00 – 2023-06-12T08:30:00+02:00

2023-06-16T16:30:00+02:00 – 2023-06-16T17:00:00+02:00