Conférence sur le commerce équitable Ecole Unilasalle Rennes Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Conférence sur le commerce équitable Ecole Unilasalle Rennes, 16 mai 2023, Bruz. Conférence sur le commerce équitable Mardi 16 mai, 18h00 Ecole Unilasalle Rennes L’association Humanit’aime organise en collaboration avec Bretagne CENS une conférence sur la thématique du commerce équitable. Au programme, information sur les enjeux du commerce équitable Nord et Sud avec l’intervention d’un producteur de Madagascar. Ecole Unilasalle Rennes 12 avenue Robert Schuman 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T18:30:00+02:00

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T18:30:00+02:00 commerce équitable conférence Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Ecole Unilasalle Rennes Adresse 12 avenue Robert Schuman 35170 BRUZ Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ecole Unilasalle Rennes Bruz

Ecole Unilasalle Rennes Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Conférence sur le commerce équitable Ecole Unilasalle Rennes 2023-05-16 was last modified: by Conférence sur le commerce équitable Ecole Unilasalle Rennes Ecole Unilasalle Rennes 16 mai 2023 Bruz Ecole Unilasalle Rennes Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine