Villeneuve-d'Ascq Marché de Noël par l’association des parents d’élèves de l’école Hippolyte Taine École Taine Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Marché de Noël par l’association des parents d’élèves de l’école Hippolyte Taine Samedi 9 décembre, 11h00 École Taine Entrée libre L’association des parents d’élèves de l’école Hippolyte Taine organise son marché de Noël le samedi 9 décembre de 11h à 19h dans le hall de l’école Taine.

Venez à la rencontre de plus de 20 exposants présents sur place !

Au programme : Créateurs locaux

Stand de maquillage

Restauration

Coin photo

Tombola École Taine 34 chemin du Triolo 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

