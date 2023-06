Voyage autour du monde : saveurs et traditions École Taine Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Voyage autour du monde : saveurs et traditions
Samedi 10 juin, 11h00
École Taine

Le 10 juin 2023 de 11h à 18h à l'école primaire Taine, profitez d'une journée festive autour des saveurs et des coutumes du monde.

Au programme :
Spectacles de danse sur podium

Stands de restauration

Dégustation de produits du monde

Découvertes de produits culturels Intervention de troupes de musique Dans la cour de l’école primaire Taine

Contact : 07 61 83 00 28

École Taine
34 chemin du Triolo
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq
59491 Nord
Hauts-de-France

2023-06-10T11:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

