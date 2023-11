Les récits d’une guerre. Mensonges et vérités Ecole Supérieure de Journalisme Lille, 16 novembre 2023, Lille.

Les récits d’une guerre. Mensonges et vérités Jeudi 16 novembre, 18h00 Ecole Supérieure de Journalisme Entrée libre

« La première victime d’une guerre, c’est la vérité » dit un proverbe dont l’origine semble controversée. S’il y a cependant plus d’une façon d’être ou ne pas être « victime » et plus d’une façon d’énoncer une vérité, les sources qui alimentent mensonges et vérités se sont démultipliées. Des stratégies de communication étatiques aux reportages de journalistes et reporters de guerre, sans oublier les blogs et photographies issues d’une multiplicité d’acteurs plus ou moins amateurs, un maquis d’informations vraies ou fausses et de récits se constitue dans lequel la vérité des faits devrait pouvoir apparaître.

Ecole Supérieure de Journalisme 50 rue Gauthier de Châtillon 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

Fake news

Stéphane Siohan© Olga Zakrewska