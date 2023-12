Forum des Libertés – Ciné-débats pour la journée internationale des droits de l’Homme École Supérieure de Journalisme – ESJ Lille, 9 décembre 2023 13:00, Lille.

2023 aurait pu être l’année d’un joyeux 75ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Hélas, elle est celle de l’inquiétude : droit international bafoué, extension des dictatures et pays « illiberaux », chez nous, recul de l’État de droit, répressions des manifestations, menaces contre les militants écologistes et de la solidarité, projets et discours de plus en plus violents à l’encontre des étrangers, alors que les inégalités et les injustices ne cessent de se creuser et que l’extrême droite étend son racisme…

Les 9 et 10 décembre, nous vous attendons pour le Forum des Libertés organisé par la Ligue des Droits de l’Homme de Lille.

Le droit à un niveau de vie suffisant, alors que le taux d’extrême pauvreté en France grimpe en flèche ?

Discutons-en après le film « Louise Wiemer » de Cyril Mennegun sur l’exclusion. Débat avec Frédéric Rouvière (La Sauvegarde du Nord), Christophe Pruvost et Marie Nowicki (Solillers)

Le droit au respect ?

Le film de Marc Ball, qui sera présent, « Police, Illégitime violence » revient sur la question des violences policières qui fut au centre des récents conflits sociaux et reste le quotidien dans de nombreux quartiers. Arié Alimi, après le débat, présentera et signera son livre L’État hors la loi – Logique des violences policières

Pour évoquer droit à l’éducation :

Suivons Pascal Plisson « Sur le Chemin de l’école », nous en discuterons ensuite avec les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Lille.

La résistance face à l’oppression :

Magnifiquement illustrée par le film « Las 13 rosas » du réalisateur espagnol Emiliano Martinez Navarro sur les crimes de la dictature franquiste. Nous en discuterons avec Stéphane Michonneau, Professeur des universités et spécialiste de l’Espagne contemporaine, et les Organisations de jeunesse lilloises !

