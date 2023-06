Découvrez exceptionnellement une École Supérieure de Design logée dans une ancienne Abbaye École Supérieure de Design Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Découvrez exceptionnellement une École Supérieure de Design logée dans une ancienne Abbaye

Samedi 16 septembre, 10h00
École Supérieure de Design
Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir librement l'Ecole Supérieure de Design de Troyes à l'occasion de cette ouverture exceptionnelle.

Cette visite vous permettra de découvrir l’ancienne Abbaye Saint-Martin-ès-Aires, dont les murs abritent l’école actuelle. École Supérieure de Design 13 boulevard Henri Barbusse, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 00 28 http://www.ecolededesign.fr L’abbaye Saint-Martin-ès-Aires de Troyes est fondée au IXe siècle pour abriter les reliques de Lupus évêque de Troyes, devenu saint-Loup (mort en 478), défenseur légendaire de la ville contre Attila au Ve siècle et patron de la ville. Les miracles qui s’y sont opérés ont ensuite été attribués au saint, l’oratoire prenant alors son nom. Les comtes de Champagne sont venus y faire leurs serments solennels. En 887, l’oratoire est brûlée par les Vikings. Les reliques sont alors transportées sur un nouveau site à l’intérieur des murailles. La communauté monastique est réformée en 1135 par Bernard de Clairvaux. L’abbé et ses moines embrassent alors la règle de saint Augustin avec une dédicace à Martin de Tours. L’abbaye prend à cette occasion le nom du saint de Tour. En 1415, l’abbé fait venir le sarcophage de Maure de Troyes et l’évêque Étienne de Givry en extrait des reliques pour les donner à l’abbaye, un pèlerinage ayant lieu pour cette sainte en la cure de Sainte-Maure. Elle abrite aujourd’hui l’École Supérieure de Design qui propose deux diplômes : un bachelor Design concepteur Bac + 3, accessible après le Bac et un master Design Strategy Bac + 5, accessible après un Bac + 3. Elle offre trois domaines d’expertise : Design produit, Design espace, Design communication visuelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

