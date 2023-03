Ateliers portes ouvertes à l’École supérieure d’Art Pays Basque École supérieure d’Art Pays Basque Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Ateliers portes ouvertes à l’École supérieure d’Art Pays Basque École supérieure d’Art Pays Basque, 27 mars 2023, Bayonne. Ateliers portes ouvertes à l’École supérieure d’Art Pays Basque 27 – 29 mars École supérieure d’Art Pays Basque Ateliers portes ouvertes à l’École supérieure d’Art Pays Basque

Venez découvrir la vie des ateliers céramique et gravure. Atelier céramique

→ Mercredi 29 mars de 9h30 à 12h30

Enseignant Blaise Guirao.

R.-V. : 3 av. Jean-Darrigrand, salle 022 rez-de-chaussée. Atelier gravure

→ Lundi 27 mars de 10h à 13h, de 14h à 17h

→ Mardi 28 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h

Enseignantes Jana Lottenburger et Judith Millot.

R.-V. : 3 av. Jean-Darrigrand, salle gravure 3e étage. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ École supérieure d’Art Pays Basque 3 avenue jean darrigrand Bayonne 64100 Lahubiague Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bab-art.fr/spip/index.php »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

