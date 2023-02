La Chlanote et Bruno & Maria Ecole Steiner | Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

10,00 € ( >10 ans) 7,00 € (étudiants et chômeurs)

Bal Folk Ecole Steiner | Wittelsheim 1 Rue Palissy, 68310 Wittelsheim Cité Grassegert Wittelsheim 68310 Haut-Rhin Grand Est Dans les bals folk, et partout où le public se laisse guider, sa musique fraîche et son énergie met de la fantaisie dans les pieds des danseurs… Entre musique traditionnelle et musique actuelle, en passant de l’est à l’ouest et du nord au sud, La Chlanote joue pour le plaisir de la danse, des danseurs et….des oreilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T23:59:00+01:00

