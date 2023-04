L’ÉCOLE EST FINIE École Simone Veil Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

2023-07-08 14:00:00 14:00:00 – 2023-07-08 17:00:00 17:00:00

Vosges . L’école est finie.

Rendez vous à l’école Simone Veil

La Ville de Mirecourt fête la fin de l’année scolaire et propose une après-midi entière d’animations et un goûter. Cette animation est ouverte à tous les enfants (2 à 13 ans) de la communauté de communes et est gratuite. Vous y trouverez des structures gonflables et des jeux géants. École Simone Veil 1 rue du Docteur Brahy Mirecourt

