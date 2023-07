Block Party #1- Faubourg De Béthune École Samain-Trulin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Block Party #1- Faubourg De Béthune École Samain-Trulin Lille, 13 juillet 2023, Lille. Block Party #1- Faubourg De Béthune Jeudi 13 juillet, 17h00 École Samain-Trulin accès libre, gratuit Au programme de ces Block Parties : des initiations en danse Hip-hop, des showcases de rap, 1 battle All Style (Sessions Concepts) et 4 qualifications pour le battle BREAK ISLAND (3vs3 break), dont la finale aura lieu le 9 septembre pour la dernière Block Party !

BLOCK PARTY #1 en partenariat avec l’Association Projets.

Cours de l’école Samain-Trulin (Avenue Verhaeren, Faubourg de Béthune, Lille)

Jeudi 13 juillet : 17h – 20h

Gratuit / Accès Libre

BREAK ISLAND x N’DIDANCE (Battle Break 3vs3)

Pour la 1ère qualification du battle BREAK ISLAND, l’organisation a été confiée à l’association N’didance (Lille) ! DÉROULÉ :

17h – Initiation en breakdance (Tous publics)

17h45 – Début des qualifications

18h30 – TOP 8 ou TOP 16 (en fonction du nombre de participants)

19h15 – SHOWCASE RAP – MANDO MCD (avec DJ DELHUMEUR)

19h45 – Finale

20h – FIN JURY :

– Rahim (Hotclan Crew)

– Karim Felouki (Pockemon Crew)

– Bibo (Vagabond Crew)

DJ :

– TBA

SPEAKER/MC :

– TBA

PRICE MONEY : 300€ + 1 place pour la finale du BREAK ISLAND (le 9 septembre) Inscriptions des crews :

