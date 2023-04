Journée prévention risques cardiovasculaire école sainte thérèse Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée prévention risques cardiovasculaire école sainte thérèse, 16 avril 2023, Saint-Gaudens. Journée prévention risques cardiovasculaire Dimanche 16 avril, 09h00 école sainte thérèse 2 € parcours de marche 5 km 9 à 17 h ateliers sportifs et démonstrations en continue, participation libre ouvert à tous enfants et adultes.

11 h parcours de marche, ouvert à tous.

14 h conférence en duplex animé par le Professeur CARRÉ, cardiologue.

Restauration sur place. école sainte thérèse saint gaudens 31800 16 rue du bugatet Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07.68.07.12.34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

