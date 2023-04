Marche du coeur + Vide ta chambre et bourse aux sports = Grande journée du printemps école sainte thérèse Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marche du coeur + Vide ta chambre et bourse aux sports = Grande journée du printemps école sainte thérèse, 16 avril 2023, Saint-Gaudens. Marche du coeur + Vide ta chambre et bourse aux sports = Grande journée du printemps Dimanche 16 avril, 09h00 école sainte thérèse Entrée libre – 5€ la marche – 2 € le mètre Dans le cadre de la journée du printemps de l’APEL : nombreuses activités et animation sportives.

Restauration sur place.

2€ le mètre pour le vide grenier. école sainte thérèse saint gaudens 31800 16 rue du bugatet Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

