PORTES OUVERTES Ecole Sainte Thérèse, 25 mars 2023, Châtellerault. PORTES OUVERTES Samedi 25 mars, 09h30 Ecole Sainte Thérèse Entrée libre Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école.

Venez visiter l’établissement et rencontrer l’équipe éducative.

Nos aînés, élèves de C.M., vous accompagneront pour une visite tout en souvenirs !

Ecole Sainte Thérèse
48 rue d'Antran
Châtellerault 86100
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

